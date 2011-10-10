ВАЖНО:

Предложения общего характера не рассматриваются. Обсуждать буду только конкретику, сроки и цифры.

Проект: интернет-магазин + автоматизация аптеки под ключ

- разработать интернет-магазин (сайт) на 1С.Битрикс (или на другой CMS, обсуждаемо). Описание функционала сайта ниже

- автоматизировать аптеку (установить 1С.Управление аптекой, установить и подключить торговое оборудование)

- связать сайт и 1С.Управление аптекой в единую систему торговли и учета (описание ниже)

- предоставить тех. документацию и описание к системе

- обеспечивать техподдержку и сопровождение в процессе эксплуатации системы

Схема процесса покупки через сайт:

1) На сайте в каталоге онлайн отображается наличие товара (есть/есть мало/на заказ). Данные берутся (онлайн?) из базы аптеки.

2) Покупатель на сайте делает заказ (через стандартную систему каталог - корзина заказа). Во время заказа он вводит свою контактную информацию в форму заказа «ручками» или регистрируется в системе путем авторизации через логин-пароль.

3) Каждый заказ имеет внутренний номер, который сообщается покупателю после оформления заказа на сайте (уведомление о заказе дублируется на e-mail покупателя, если покупатель зарегистрирован). Контрольный идентификатор покупателя и его заказа – номер телефона, который он указал при заказе товара (или который указан при регистрации).

4) Покупатель может заказать курьерскую доставку заказанного товара в определенный временной интервал, либо покупатель заберет заказанный товар из магазина самостоятельно.

5) Заказ поступает во внутреннюю систему учета магазина (далее ВСУ).

6) Заказ в ВСУ в том числе содержит номер заказа и контактные данные покупателя.

7) Товар, перечисленный в заказе, резервируется в ВСУ, создаются отпускные документы на заказ (накладная, счет и т.д.).

8) Сотрудник магазина собирает на складе заказ согласно поступившему из ВСУ документу (накладной). Собранный заказ (пакет) передается с распечатанными отпускными (отгрузочными) документами на выдачу или доставку.

9) Если покупатель выбрал курьерскую доставку, собранный заказ проводится через кассу и с пакетом документов (накладной, чеком за товар и чеком за доставку) передается в курьерскую службу. Заказ в ВСУ закрывается после того, как курьер вернулся и сдал деньги.

10) Если покупатель забирает товар самостоятельно, то собранный пакет ждет его на выдаче. По приходу покупателя товар проводится по кассе и передается с документами (накладная, чек) покупателю. По факту оплаты заказ в ВСУ закрывается.

Дополнительные условия/ функциональные возможности.

1) Авторизованные покупатели и «дикие» покупатели имеют разные права:

- авторизованные не ограничены суммой заказа (через курьерскую доставку) и могут делать заказ на доставку товаров, которых нет в наличии

- «дикие» ограничены суммой заказа (через курьерскую доставку) и могут делать заказ товаров, которых нет в наличии, только в магазине и с предоплатой.

2) Сайт имеет функцию «планирования» загрузки курьеров. Т.е. на один и тот же временной интервал покупатели могут заказать какое-то лимитированное (указывается администратором) число доставок. По достижении этого лимита система должна предлагать выбрать другое время доставки.

Меню выбора времени доставки должно содержать выпадающий календарь и выпадающее меню интервалов доставки (свободные интервалы и занятые интервалы выделены цветом).

3) Сайт, помимо «дерева» каталога», имеет функцию поиска товара по названию (с учетом ошибок ввода и подсказкой, как в поисковиках) и функцию подбора аналога (заменителя) (с подсказкой, так же как это реализовано в поисковиках). По результатам поисковых запросов на сайте должна собираться и выводиться статистика в виде отчета (как пример – статистика запросов на яндексе).