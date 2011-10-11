Создание и поддержка портала

Требуется создать сайт. Алгоритм см. во вложении. Активация пользователей обоих типов (и Кроликов, и Фермеров) ТОЛЬКО ручная. Каждому активированному ВРУЧНУЮ пользователю должен автоматически присваиваться порядковый номер, который и будет логином. Кролики и Фермеры - название кодовое и к тематике проекта отношения не имеет.

Аналогичных сайтов мы не встречали. Какой движок - все равно, лишь бы проект работал без сбоев и имел все нужные функции.

Просим указывать сроки и стоимость.