Простейший сайт - поисковая форма

Добрый день.

Задача:

Необходимо с нуля создать простейший сайт-поиск, аналог ya.ru

Описание:

Существует аудиоархив (много часов) и полная его стенограмма (расшифровка в текст). Каждое слово в стенограмме имеет временную метку (timestamp), что позволяет привязать слово к временной шкале.

Пользователь вводит в поисковую форму слово или словосочетание и получает результат в виде общего количества этих слов в стенограмме, а также возможность прослушать в плеере это слово (используя временную метку), если оно есть в стенограмме

Всего 3 страницы:

1. Поисковая форма

2. Результаты /нулевые результаты

3. Описание (статическая страница).

Готовы макеты и ТЗ, но буду рад минимальным правкам дизайнера.

Как всегда, уважаю работу в диалоге.

Прошу указать сроки-стоимость. Вопросы можно в личном письме.

спасибо за ваше время.

А.