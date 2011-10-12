Сайт по продажам запчастей

$100
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Закрыт15 заявок268 просмотров

Здравствуйте нужно сделать сайт по продаже запчастей для корейских автомобилей hyndai kia daewoo, на сайте должна быть форма заявки для заказа и подбора запчастей, выбор марки и модели авто дальше выбор агрегатов для которых нужны запчасти и перечесление запчастей с возможностью добавить их в корзину и отправить заказ, возможность из админки добавлять запчасти в разделы, предложения присылайте со стоимостью работы

14 лет назад
garc86
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров