Сайт по продажам запчастей

Здравствуйте нужно сделать сайт по продаже запчастей для корейских автомобилей hyndai kia daewoo, на сайте должна быть форма заявки для заказа и подбора запчастей, выбор марки и модели авто дальше выбор агрегатов для которых нужны запчасти и перечесление запчастей с возможностью добавить их в корзину и отправить заказ, возможность из админки добавлять запчасти в разделы, предложения присылайте со стоимостью работы