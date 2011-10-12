Требуется создание сайта-агрегатора доставок еды http://hrum.com.ua/ под украинский рынок. «Офлайн» обсуждение всех аспектов проекта с исполнителем. Только Киев. Работа по договору.
Сайт по продажам запчастей
Здравствуйте нужно сделать сайт по продаже запчастей для корейских автомобилей hyndai kia daewoo, на сайте должна быть форма заявки для заказа и подбора запчастей, выбор марки и модели авто дальше выбор агрегатов для которых нужны запчасти и перечесление запчастей с возможностью добавить их в корзину и отправить заказ, возможность из админки добавлять запчасти в разделы, предложения присылайте со стоимостью работы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать сайт визитку фирмы с оригинальным дизайном. - Возможность создавать/изменять страницы 6-8 штук - Обратная связь (feedback) Пожалуйста указывайте хотя бы приблизительную цену ...Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать сайт. Алгоритм см. во вложении. Активация пользователей обоих типов (и Кроликов, и Фермеров) ТОЛЬКО ручная. Каждому активированному ВРУЧНУЮ пользователю должен автоматически присваиваться порядковый номер, который и будет логином. Кролики и Фермеры - название ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать сайт консалтинговой компании, аналог www. bookkeeper. su. Движок сайта - Joomla. Указание сроков разработки обязательно.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужна качественная копия www.vrn123.ruСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Сайт дилера на ASP.NET MVC 3 (C#) + SQL2008 Требуется создать сайт дилера (по примеру сайта производителя) с некоторыми дополнениями, касающимися SEO. Панель управления сайтом должна обеспечивать добавление статей по каждому товару, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Здравствуйте, Нам нужен веб сайт с интернет магазином. От разработчика требуется: 1. Выбор CMS или использование собственного движка 2. Программинг 3. Дизайн (ключевой пункт) ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
тех задания нет ! но есть аналогичный проект http://macrotrade.com Интересует цена и строки выполнения ! платежные системы: самые используемые в СНГ, дизайн берется с джумлы!Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
ВАЖНО: Предложения общего характера не рассматриваются. Обсуждать буду только конкретику, сроки и цифры. Проект: интернет-магазин + автоматизация аптеки под ключ - разработать интернет-магазин (сайт) на 1С.Битрикс (или на ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен личный кабинет (ЛК) пользователя. Необходимо: -возможность регистрации на сайте, -система входа по паролю в ЛК, -напоминание пароля на майл, -возможность замены пароля, -выбора в ЛК ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад