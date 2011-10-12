Добрый день. Задача: Необходимо с нуля создать простейший сайт-поиск, аналог ya.ru Описание: Существует аудиоархив (много часов) и полная его стенограмма (расшифровка в текст). Каждое слово в стенограмме ...
Нужен сайт по аналогу
Нужен сайт на примере вот такого. Сразу говорите сколько стоит и какие сроки.
Даже не важно оформление, как бы нужен движок.
p.s.
Не больше 200-300
Заявки фрилансеров
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