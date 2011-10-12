Создание женского портала на Bitrix

Требуется создать функциональный сайт на Bitrix, посвященный беременности, родам и воспитанию детей. Основные разделы:

1. Каталог статей с возможностью комментирования

2. Форум

3. Блоги пользователей

4. Сообщества (группы) пользователей с отдельными форумами

5. Каталог товаров с возможностью задачи параметров для каждой группы товаров, сравнения товаров. Подключение интернет-магазинов.

6. Каталог организаций (роддома, детские сады, школы и т.д.). Возможность выбора организации на карте. Возможность оставить отзывы.

7. Возможность пользователю задать свой регион. При этом в приоритете будут выводиться региональные новости, а также показываться организации именно этого региона.

8. Пользователи могут "дружить" друг с другом, объединяться в группы, выкладывать фотографии, видео и т. д. а также все это дело комментировать.

Целевой сайт – www.baby.ru/ и www.babyblog.ru/

Требуется человек с опытом разработки сложных сайтов на Bitrix. Портфолио обязательно. Настроены на долговременное сотрудничество по данному проекту. ТЗ прилагается.

Прошу указать срок разработки и стоимость.