Нужен креативный сайт для ломбарда, есть идеи - примерно, что хотелось бы видеть.
Создание женского портала на Bitrix
Требуется создать функциональный сайт на Bitrix, посвященный беременности, родам и воспитанию детей. Основные разделы:
1. Каталог статей с возможностью комментирования
2. Форум
3. Блоги пользователей
4. Сообщества (группы) пользователей с отдельными форумами
5. Каталог товаров с возможностью задачи параметров для каждой группы товаров, сравнения товаров. Подключение интернет-магазинов.
6. Каталог организаций (роддома, детские сады, школы и т.д.). Возможность выбора организации на карте. Возможность оставить отзывы.
7. Возможность пользователю задать свой регион. При этом в приоритете будут выводиться региональные новости, а также показываться организации именно этого региона.
8. Пользователи могут "дружить" друг с другом, объединяться в группы, выкладывать фотографии, видео и т. д. а также все это дело комментировать.
Целевой сайт – www.baby.ru/ и www.babyblog.ru/
Требуется человек с опытом разработки сложных сайтов на Bitrix. Портфолио обязательно. Настроены на долговременное сотрудничество по данному проекту. ТЗ прилагается.
Прошу указать срок разработки и стоимость.
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