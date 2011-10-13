Создание сайта - визитки с простым дизайном и установка его на домен. UPD - нужна ОДНА страничка на хтмл и все :) Ни магазин, ни подстраниц, ничего!. Только одна единственная страничка с шапкой и ...
Обучающий портал
Добрый день, на данный момент и в первую очередь ИНТЕРЕСУЕТ ЦЕНА ВОПРОСА создания обучающего портала.
Основное: портал по сути напоминает "веб-лансер", где есть "студенты" и "преподаватели". У тех и других есть своя учётаня запись с виртуальным кошельком. Обучение проходит удаленно через веб-камеру. Либо формируется класс-видео конференция из группы студентов и педагога, либо индивидуальное занятие тет-а-тет. Всё видео-общение должно проходить через сам портал - без перехода на сторонние ресурсы типа скайпа и тп (с целью предотвращения организации обучения без сервисных сборов). Качество видео так же должно регулироваться для удобства. Нужно сделать сервис передачи файлов (скажем, когда преподаватель передаёт своей группе некий материал, лабораторную работу и тп, либо студенты на проверку сдают работы).
Дизайн большого значения не имеет. Главное - интуитивный интерфейс, не раздражающая палитра.
Спасибо.
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