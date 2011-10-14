Блогосфера {php+mysql}

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка193 просмотра

Нужно создать блогосферу все функции блогосферы (Комментарии, посты и тд.....) + Создать баланс для пользавателя с google adsense... То есть если кликнут по рекламе адсенса в его посте то (50 % от суммы клика должен засчитываться ему!) И при достежении определенной суммы можно сделать заявку на вывод средств!

Реализция через php+mysql

Сроки: до 9-10 дней!

MySQLPHP
14 лет назад
unimobkz
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров