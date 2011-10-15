Видео хостинг на мобильное видео

Задача сделать сайт для видеохостинга, а нем только мобильное видео которое можно скачать на телефон или себе на Пк.

Срочно

предпочтение если есть ДЕМО (Это можно сказать главное)

фришные adult тоже подойбут

в двиге

1 ком на модернизацию

2 рейтинг лучших за день за неделю (24video)

3 голосование ( управление полное)

4 вывод по категориям