Видео хостинг на мобильное видео

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки116 просмотров

Задача сделать сайт для видеохостинга, а нем только мобильное видео которое можно скачать на телефон или себе на Пк.

Срочно

предпочтение если есть ДЕМО (Это можно сказать главное)

фришные adult тоже подойбут

в двиге

1 ком на модернизацию

2 рейтинг лучших за день за неделю (24video)

3 голосование ( управление полное)

4 вывод по категориям

14 лет назад
pyoter
Валера 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров