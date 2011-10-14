Создание сайта по оборудованию для лазерных игр

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Закрыт14 заявок232 просмотра

создание сайта по оборудованию для лазерных игр типа http://gamevector.ru и его дальнейшее продвижение.

бюджет небольшой

14 лет назад
Karakum2
Максим 
62 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров