Копия сайта на ASP.NET

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки149 просмотров

Нужно создать полную копию сайта на ASP.NET 2.0 или ASP.NET 3.5 с использованием Data Access Layer. Должна быть возможность добавления как авторов так и их произведений. То есть полностью рабочий и управляемый сайт.

Адрес сайта: http://briefly.ru/

Интересует цена.

ASP.NET
14 лет назад
sDima
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров