Разработка сайта по генерации форм документов. Аналоги formz.ru Помимо форм для генерации документов в pdf, реализовать возможность скачать документ для самостоятельного заполнения. Сервис бесплатный, монетизация сервиса не предусматривается.
Копия сайта на ASP.NET
Нужно создать полную копию сайта на ASP.NET 2.0 или ASP.NET 3.5 с использованием Data Access Layer. Должна быть возможность добавления как авторов так и их произведений. То есть полностью рабочий и управляемый сайт.
Адрес сайта: http://briefly.ru/
Интересует цена.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть два сайта. 50 и 200 страниц. Адреса сайтов напишу в личку исполнителю. Нужно сделать полные рабочие статические HTML копии сайтов. Указывайте сроки и цену.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача сделать сайт для видеохостинга, а нем только мобильное видео которое можно скачать на телефон или себе на Пк. Срочно предпочтение если есть ДЕМО ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
.Сделать сайт «под ключ» (профессиональный блог с расширенными возможностями…) Тема – переговоры. 1. Дизайн, верстка (предварительно под WordPress) 2. Движок и плагины (функции) 3. Выложить на хостинг, настроить работу. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
создание сайта по оборудованию для лазерных игр типа http://gamevector.ru и его дальнейшее продвижение. бюджет небольшойСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Надо зделать сайт копию activerest.Info, пешыте свои предложения.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно создать блогосферу все функции блогосферы (Комментарии, посты и тд.....) + Создать баланс для пользавателя с google adsense... То есть если кликнут по рекламе адсенса в его посте то (50 % от суммы клика должен ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Опишу в своих словах то что нужно . Тип сайта - городской портал с новостями и медиа развлечениями + соц сеть . Содержание сайта - соц сеть , новости, музыка с ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужен уникальный скин (стиль форума phpBB3) для "клуба Тойота Версо" ( http://toyota-verso.ru ) . Он должен быть ОЧЕНЬ профессионально выполнен как с точки зрения дизайна, так и в плане совместимости с браузерами. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходим шоп "под ключ" на джумле(любой другой движок). Дизайн примитивный, что-то вроде этого www.dverigranit.ru Приветствуются адекватные цены.Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт14 лет назад