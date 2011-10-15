Создать под ключ phpbb-форум

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Закрыт1 заявка121 просмотр

Есть существующий форум (URL см. файл в приложении). Необходимо создать полностью новый дизайн форума, добавить функционал (оплата за сообщения), баннеры, и кое-какие другие мелочи. Необходимо также полностью синхронизировать сообщения.

Только профи по phpbb, пожалуйста. Адекватная оплата гарантируется.

14 лет назад
xbsmedia
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров