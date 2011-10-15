Создать под ключ phpbb-форум

Есть существующий форум (URL см. файл в приложении). Необходимо создать полностью новый дизайн форума, добавить функционал (оплата за сообщения), баннеры, и кое-какие другие мелочи. Необходимо также полностью синхронизировать сообщения.

Только профи по phpbb, пожалуйста. Адекватная оплата гарантируется.