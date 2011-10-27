Нужно сделать точную копию сайта seasonvar.ru особенно по функционалу, или написать свой скрипт, или попробовать реализовать это на DLE, думаю там много схожего! Рассмотрим все ваши предложения!!! ICQ: 482-184-616
Разработать сайт
Задача разработать сайт согласно ТЗ, разместить на хостинге, и протестировать в стоимость работ включается две доработки
WVC – использовать wordpress
Шаблон дизайна подобрать согласно структуры главной страницы и согласовать и утвердить со мной
Срок разработки сайта и размещения на хостинге 3 дня
Цену предложите Вашу
При выборе подрядчика главный критерий портфолио, цена и скорость
ТЗ смотри в вложении
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