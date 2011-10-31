Простой сайт-визитка

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Завершен27 заявок323 просмотра

тематика - отдых на море в России (номера в мини-гостинице)

на любой легкой cms, дизайн - можно шаблон, несколько текстовых страниц, форма обратной связи, фотогалерея номеров

указывайте обязательно цену

14 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Человек сработал как и требовалось - быстро, с пониманием дела и учетом пожеланий
Было приятно работать по этому проекту. Заказчик четко составил ТЗ, всегда был на вязи для обсуждения рабочих моментов. С оплатой проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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