Нужен сайт интернет-магазина детской одежды

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Завершен26 заявок351 просмотр

Необходим сайт по продаже детской одежды.

Главное - удобная и понятная навигация, легкость в заполнении товаром с возможностью добавления большого количества фотографий. Возможность просматривать отчеты по продажам, активности покупателей и т.п. Чтобы зарегистрированный пользователь мог зайти на личную страницу, посмотреть свои покупки... Возможность делать отзывы о продуктах, голосовать за них. Возможность продажи с регистрацией и без.

Самое главное - удобство в заполнении магазина товаром, учитывая количество каждого артикула по размеру, желательно размеру и цвету (чтобы возможность была вводить количество товара каждого размера и при покупке этот товар удалялся бы с видимых остатков).

Все тексты и описание продуктов - с меня (желателен перенос части внесенного товара с WebAsyst Shop-Script на Веб-Сервисе)

Необходимо обыграть аббревиатуру названия сайта и вставить ее.

Webasyst
14 лет назад
Simpaga
Вадим 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
14 лет назад
$500
14 дней
Данный исполнитель, вернее команда исполнителей – «КИДАЛЫ». В начале ноября получили предоплату в 13000 рублей, обещали сделать работу за неделю, в результате за три недели ничего не сделали - кормили «завтраками». По моим требованиям вернули только 2000 рублей, остальную сумму – обещают уже больше месяца, также «завтраками». Обещают все попеременно.

Заявки фрилансеров

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
14 лет назад