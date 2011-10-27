Требуется интернет-магазин обоев, небольшой бюджет, можно на cms, cms на Ваш выбор, лучше на бесплатной, указывайте пожалуйста стоимость и сроки, спасибо
Нужен сайт интернет-магазина детской одежды
Необходим сайт по продаже детской одежды.
Главное - удобная и понятная навигация, легкость в заполнении товаром с возможностью добавления большого количества фотографий. Возможность просматривать отчеты по продажам, активности покупателей и т.п. Чтобы зарегистрированный пользователь мог зайти на личную страницу, посмотреть свои покупки... Возможность делать отзывы о продуктах, голосовать за них. Возможность продажи с регистрацией и без.
Самое главное - удобство в заполнении магазина товаром, учитывая количество каждого артикула по размеру, желательно размеру и цвету (чтобы возможность была вводить количество товара каждого размера и при покупке этот товар удалялся бы с видимых остатков).
Все тексты и описание продуктов - с меня (желателен перенос части внесенного товара с WebAsyst Shop-Script на Веб-Сервисе)
Необходимо обыграть аббревиатуру названия сайта и вставить ее.
Выбранный исполнитель
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