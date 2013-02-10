Найти и устранить ошибки оптимизации сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок191 просмотр
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Если есть какие-то ошибки в оптимизации сайта – их необходимо найти и устранить.

Сайт можно посмотреть по ссылке http://nat.dax.ru/?cWie8qq9+0swXOERK6B68heg07MniE0d

11 лет назад
goacher
Олег 
35 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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