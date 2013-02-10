Найти и устранить ошибки оптимизации сайта

Необходимо оптимизировать сайт http://parsing48.com.ua/ Т.е. нужно составить СЯ, оптимизировать статьи либо же добавить новые статьи если потребуется и так далее. Для подробностей писать в скайп. Скайп - dumix69
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если есть какие-то ошибки в оптимизации сайта – их необходимо найти и устранить.
Сайт можно посмотреть по ссылке http://nat.dax.ru/?cWie8qq9+0swXOERK6B68heg07MniE0d
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