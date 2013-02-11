Исполнитель для продвижения сайта, webeffector

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок289 просмотров
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Имеется компания по продвижению в эффекторе. Давно никаких активных действий никто не предпринимал. Необходимо постоянное ведение продвижения, покупка ссылок, написание или заказ текстов, добавление новых запросов и страниц на сайт, вывод сайта на высокие позиции, поддержание его там и постоянное развитие.

Ищется опытный человек, который за ежемесячную оплату будет этим заниматься.

сайт solclean.ru

11 лет назад
salut_pionier
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
letya
Алеся 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$60
7 дней
Работой доволен.
Хороший заказчик, задачи всегда ставит четко. Оплата приходит вовремя. Приятно сотрудничать!
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