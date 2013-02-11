Проект: www.vstones.kz, автроские украшения ручной работы. ЦА: Жители Казахстана - женщины, приоритет на города Алматы, Астана, Карагнда, Шимкент, Атырау, Актау Сайт написан на бесплатном конструкторе nethouse.ru с возможностью оптимизации, просьба вех желающих поучаствовать в вакансии, зайти на ...
Исполнитель для продвижения сайта, webeffector
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется компания по продвижению в эффекторе. Давно никаких активных действий никто не предпринимал. Необходимо постоянное ведение продвижения, покупка ссылок, написание или заказ текстов, добавление новых запросов и страниц на сайт, вывод сайта на высокие позиции, поддержание его там и постоянное развитие.
Ищется опытный человек, который за ежемесячную оплату будет этим заниматься.
сайт solclean.ru
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