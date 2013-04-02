SEO - продвижение
Мои услуги:
- seo-продвижение сайтов в ТОП 10 основных поисковых систем (Yandex, Google) по регионам;
- smm продвижение (раскрутка групп в социальных сетях);
- seo-аудит сайта.
Дополнительные услуги:
- Контекстная реклама (Директ, Адвордс);
- Контент менеджмент;
- SEO-копирайтинг.
Работаю с сервисами:
-Sape;
-Seopult;
- WebEffector;
- Яндекс, Google - Вебмастер;
-Yazzle и др.
Приемлемые схемы оплаты:
- фиксированная (от 100$ за один сайт);
- по факту (от 5$ за нахождение слова в ТОП10);
- по трафику (от 0,1$ за одного посетителя).
Опыт работы:
Занимаюсь seo-продвижением с 2010 года. Более 40 успешных проектов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Привлечение посетителей - сайт медицинской тематик173 просмотра
- Котел Ростов259 просмотров
- Продвижение сайта СЦ Мастер217 просмотров
- Продвижение сайта АМД Лаборатории197 просмотров
- Продвижение интернет-магазина Милена187 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
9 баллов
11 лет назад
Работой доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, задачи всегда ставит четко. Оплата приходит вовремя. Приятно сотрудничать!
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $100
от 30 дней
нет рейтинга