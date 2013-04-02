SEO - продвижение

Мои услуги:

- seo-продвижение сайтов в ТОП 10 основных поисковых систем (Yandex, Google) по регионам;

- smm продвижение (раскрутка групп в социальных сетях);

- seo-аудит сайта.

Дополнительные услуги:

- Контекстная реклама (Директ, Адвордс);

- Контент менеджмент;

- SEO-копирайтинг.

Работаю с сервисами:

-Sape;

-Seopult;

- WebEffector;

- Яндекс, Google - Вебмастер;

-Yazzle и др.

Приемлемые схемы оплаты:

- фиксированная (от 100$ за один сайт);

- по факту (от 5$ за нахождение слова в ТОП10);

- по трафику (от 0,1$ за одного посетителя).

Опыт работы:

Занимаюсь seo-продвижением с 2010 года. Более 40 успешных проектов