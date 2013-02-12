Раскрутка сайта

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок225 просмотров
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Добрый день!

Требуется раскрутка сайта:

http://www.izmel.ru, все регионы России

в поисковых системах Яндекс, Rambler, Google, Mail

-поддержка сайта в топ10 в поисковых системах

-оптимизация сайта под поисковые системы

-увеличение посещаемости сайта

-возможно контекстная реклама

Слова для раскрутки http://www.izmel.ru:

измельчитель сахара

мельница сахара

дробилка сахара

измельчитель для производства сахарной пудры

мельница для производства сахарной пудры

мельница для измельчение сахара

производство сахарной пудры

мельница для специй

измельчитель специй

дробилка сахара

измельчитель мака

мельница мака

измельчитель для сыпучих продуктов

мельница для сыпучих продуктов

дробилка для сыпучих продуктов

измельчитель семечек

мельница семечек

измельчитель сухарей

мельница сухарей

мельница для орехов

дробилка для сахара

Возможно слова будут еще новые.

Предложение скидывайте на [email protected] обязательно с ценами (итоговую сумму) по каждому сайту.

Не нужно писать что Вы готовы работать и т.д. такие предложение не рассматриваю.

11 лет назад
limon800
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва