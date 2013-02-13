Добрый день! Продвигаем сайт через Руки. Нужен хороший специалист в области продвижения для поддержания аккаунта, наращивания семантического ядра в продвижении при добавлении новых товаров на сайт. Мы даем сведения о необходимых словах стартовых, вы анализ ...
Нужны кл. фразы к видео для продвижения наYouTube
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Составить (согласно контенту) список ключевых фраз для вывода данного видео
http://youtu.be/_RzWbzGLmFk?t=3m16s
в Топ-10 YouTube.
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