Нужны кл. фразы к видео для продвижения наYouTube

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки102 просмотра
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Составить (согласно контенту) список ключевых фраз для вывода данного видео

http://youtu.be/_RzWbzGLmFk?t=3m16s

в Топ-10 YouTube.

11 лет назад
mila-makler
49 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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