Нужны кл. фразы к видео для продвижения наYouTube

Есть сайт http://super-raskraska.ru/, это раскраска для детей. Стоит 5 баксов, продается не сильно 10 продаж в месяц. Во первых сайт плохо прокачен всего 30 посетителей в день, по запросу раскраска который имеет 100.000 по ворд стату. Вообщем нужны ...