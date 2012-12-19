mila-makler

Людмила Зелинская mila-makler

 
49 летМолдова/Рыбница
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Менеджер по продажам

-"Холодные" звонки;

- Информативные обзвоны;

- Активные продажи по телефону;

- Телефонные опросы (анкетирование);

- Удаленные презентации (демонстрации) программных продуктов;

- Актуализация базы данных потенциальных партнеров или клиентов;

- Отчет о выполненной работе (запись тел. звонков);

- Составление сценария звонка.