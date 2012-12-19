mila-makler

$50
Составить (согласно контенту) список ключевых фраз для вывода данного видео ...
Поисковые системы (SEO)2 заявки
Закрыт
11 лет назад
-"Холодные" звонки;
- Информативные обзвоны;
- Активные продажи по телефону;
- Телефонные опросы (анкетирование);
- Удаленные презентации (демонстрации) программных продуктов;
- Актуализация базы данных потенциальных партнеров или клиентов;
- Отчет о выполненной работе (запись тел. звонков);
- Составление сценария звонка.
Составить (согласно контенту) список ключевых фраз для вывода данного видео ...
Создать 1 минутный ролик с очень похожим сюжетом и музыкой, можно просто в Повер Пойнт. http://www.youtube.com/watch?v=1pyZ3EZ_ecw Срок до 10 декабря.