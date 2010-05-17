Дизайн сайта компании грузоперевозок

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен58 заявок766 просмотров

Компания, занимающаяся международными грузоперевозками

Нужен солидный дизайн сайта

если есть вопросы, то в асю: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$200
5 дней
Профессиональный дизайн РЕКОМЕНДУЮ
Впечатления от работы исключительно положительные! Заказчик порядочный, честный, адекватный))) Удачи вам во всех начинаниях!

Заявки фрилансеров

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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