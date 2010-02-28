Компания, занимающаяся международными грузоперевозками Нужен солидный дизайн сайта если есть вопросы, то в асю: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Сайт для сауны Варшавский дворик
Приветствую
Нужен сайт для сауны Варшавский дворик. На данный момент действует сайт www.saunafish.ru Фото кстати можно брать оттуда.
Но так как у сауны новое название и логотип, а также новый домен www.varshavka.ru надо и сайт новый.
В сауне на всю стену висит картина рубенса Союз земли и воды, не знаю правда чем это вам поможет, разве что понять освновную идею.
Пожелания - сайт должен быть банный.
Сайт может быть полностью новый, либо передизайненый старый (saunafish.ru )
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