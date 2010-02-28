# 1 — $ 500

Приветствую

Нужен сайт для сауны Варшавский дворик. На данный момент действует сайт www.saunafish.ru Фото кстати можно брать оттуда.

Но так как у сауны новое название и логотип, а также новый домен www.varshavka.ru надо и сайт новый.

В сауне на всю стену висит картина рубенса Союз земли и воды, не знаю правда чем это вам поможет, разве что понять освновную идею.

Пожелания - сайт должен быть банный.

Сайт может быть полностью новый, либо передизайненый старый (saunafish.ru )