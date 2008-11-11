Orion-project

Бюджет проекта договорной. Предлагаю Вам принять участие в разработке интересного проекта. Он состоит из 3-ех этапов, сейчас разрабатывается 1-ый. Есть сервер, работающий под W2k3, на нем приложение, получающее данные с биржи в режиме реального времени. Требуется: - разработать базу данных ...