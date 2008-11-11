Orion-project

Влад Orion-project

 
39 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Продвижение ИТ-проектов

  • Продвижение сайта партнерской программы (не SEO)

    На постоянной основе (частичная занятость) ищем человека для продвижения сайта партнерской программы. Тема сайта: заработок на партнерских программах онлайновых азартных игр Продвижение в соц. закладках, тематических блогах и форумах, соц. сетях. Налаживание контактов с вебмастерами-владельцами трафиковых сайтов. Ждём ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Уникальный дизайн для игрового сайта(PSD+CSS+HTML)

    Требуется разработать и сверстать макет сайта(2 страницы). Тематика: гэмблинг Уникальный дизайн! При верстке CSS внимание уделить совместимости с браузерами (IE7+, FF3+, Opera9+, GC3+) При верстке HTML требуется информативность HTML-кода, меню сайта вида ... В PSD - логотип сайта. На выходе жду ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка базы данных с real-time обновлением

    Бюджет проекта договорной. Предлагаю Вам принять участие в разработке интересного проекта. Он состоит из 3-ех этапов, сейчас разрабатывается 1-ый. Есть сервер, работающий под W2k3, на нем приложение, получающее данные с биржи в режиме реального времени. Требуется: - разработать базу данных ...

    Firebird
    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
zhigloff
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Уникальный дизайн для игрового сайта(PSD+CSS+HTML)
Отличный заказчик. Разбирается в вопросе и четко ставит задания. Очень приятно работать с такими людьми. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Евгений правильно понял поставленную задачу и выполнил ее на отлично. В процессе работы вносились изменения без намеков на увеличение стоимости. Получилось уникально, валидно и просто красиво. Евгений, буду рад поработать с Вами ещё...
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