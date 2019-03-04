Разработка системы управления товарами и заказами.

Необходимо разработать систему управления по ТЗ во вложении. Желательно использовать php, mysql, jquery, если необходимо фреймворк по вашему выбору.

В ТЗ первая часть системы, после ее разработки получите ТЗ на вторую часть и в дальнейшем нужна будет постоянная поддержка за дополнительную плату.

Сейчас от вас требуется стоимость выполнения этого ТЗ, срок выполнения и используемые инструменты.

Оплата будет проводиться по мере выполнения ТЗ по разделам пропорционально сумме о которой договоримся.