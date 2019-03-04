Локализация веб сервиса на Yii (доработка)

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Необходимо подключить локализацию к готовому проекту:

- Добавить выбор языка при регистрации пользователя- Добавить выбор языка в пользовательских настройках- Добавить возможность создавать почтовые уведомления на разных языках- Учитывать язык пользователя при рассылке почтовых уведомлений- Незначительные правки в UI

﻿Опыт работы с Yii фреймворком обязателен.

Срок разработки - 3 дня

5 лет назад
ivanov_alexander
Алекс Иванов 
29 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
4 года назад