POPUP из балуна яндекс

Имеется взятый из песочницы яндекса

[code]﻿ymaps.ready(init);

function init () {

var myMap = new ymaps.Map('map', {

center: [52.826716, 107.832781],

zoom: 8,

controls: ['zoomControl', 'typeSelector', 'fullscreenControl', 'geolocationControl']

}, {

searchControlProvider: 'yandex#search'

}),

objectManager = new ymaps.ObjectManager({

// Чтобы метки начали кластеризоваться, выставляем опцию.

clusterize: true,

// ObjectManager принимает те же опции, что и кластеризатор.

gridSize: 32,

clusterDisableClickZoom: true,

clusterBalloonMaxWidth: 290,

clusterBalloonMaxHeight: 300,

clusterBalloonContentLayoutWidth: 255,

clusterBalloonLeftColumnWidth: 70,

});

// Чтобы задать опции одиночным объектам и кластерам,

// обратимся к дочерним коллекциям ObjectManager.

objectManager.objects.options.set('preset', 'islands#greenDotIcon');

objectManager.clusters.options.set('preset', 'islands#greenClusterIcons');

myMap.geoObjects.add(objectManager);

$.ajax({

url: "js/data_map.json"

}).done(function(data) {

objectManager.add(data);

});

}[/code]

Содержание json

[code]﻿{

"type": "FeatureCollection",

"features": [

﻿{"type": "Feature", "id": 64, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.990937, 108.283042]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},

{"type": "Feature", "id": 65, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.990931, 108.283031]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},

{"type": "Feature", "id": 66, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.993628, 108.281625]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},

{"type": "Feature", "id": 78, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.792222, 107.958055]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},

{"type": "Feature", "id": 86, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.873333, 108.145000]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},

{"type": "Feature", "id": 87, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.873333, 108.144444]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},

{"type": "Feature", "id": 88, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.884167, 108.112778]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},

﻿ ﻿{"type": "Feature", "id": 125, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [51.639287, 105.543242]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}}

]

}[/code]

Необходимо:

1) Настроить отображение картинки в балуне, прилагаются файлы как отображается сейчас и как надо с сохранением размеров.

2) При нажатии на картинку в правой части балуна должно выводиться модальное окно на всю ширину и высоту страницы с содержимым по ссылке из файла json (панорама 360), в правом верхнем углу должен быть контрастный крестик для закрытия модального окна, после закрытия всплывающего окна балун должен оставаться без изменений.

Скрипт взял отсюда: object_manager