POPUP из балуна яндекс

Мне нужно написать ряд простых скриптов для фотошопа, например на JavaScript. Работы на день. Работайте по ТЗ в виде ролика (все доп. материалы архивом в описании): [url=https://youtu.be/Kq1t40Ynd4E]youtu.be/Kq1t40Ynd4E[/url] Видео получилось растянутым, и как-будто для тупых, но зато всё описано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется взятый из песочницы яндекса
[code]ymaps.ready(init);
function init () {
var myMap = new ymaps.Map('map', {
center: [52.826716, 107.832781],
zoom: 8,
controls: ['zoomControl', 'typeSelector', 'fullscreenControl', 'geolocationControl']
}, {
searchControlProvider: 'yandex#search'
}),
objectManager = new ymaps.ObjectManager({
// Чтобы метки начали кластеризоваться, выставляем опцию.
clusterize: true,
// ObjectManager принимает те же опции, что и кластеризатор.
gridSize: 32,
clusterDisableClickZoom: true,
clusterBalloonMaxWidth: 290,
clusterBalloonMaxHeight: 300,
clusterBalloonContentLayoutWidth: 255,
clusterBalloonLeftColumnWidth: 70,
});
// Чтобы задать опции одиночным объектам и кластерам,
// обратимся к дочерним коллекциям ObjectManager.
objectManager.objects.options.set('preset', 'islands#greenDotIcon');
objectManager.clusters.options.set('preset', 'islands#greenClusterIcons');
myMap.geoObjects.add(objectManager);
$.ajax({
url: "js/data_map.json"
}).done(function(data) {
objectManager.add(data);
});
}[/code]
Содержание json
[code]{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{"type": "Feature", "id": 64, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.990937, 108.283042]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},
{"type": "Feature", "id": 65, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.990931, 108.283031]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},
{"type": "Feature", "id": 66, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.993628, 108.281625]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},
{"type": "Feature", "id": 78, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.792222, 107.958055]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},
{"type": "Feature", "id": 86, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.873333, 108.145000]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},
{"type": "Feature", "id": 87, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.873333, 108.144444]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},
{"type": "Feature", "id": 88, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [52.884167, 108.112778]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}},
{"type": "Feature", "id": 125, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [51.639287, 105.543242]}, "properties": {"balloonContentBody": "", "clusterCaption": ""}}
]
}[/code]
Необходимо:
1) Настроить отображение картинки в балуне, прилагаются файлы как отображается сейчас и как надо с сохранением размеров.
2) При нажатии на картинку в правой части балуна должно выводиться модальное окно на всю ширину и высоту страницы с содержимым по ссылке из файла json (панорама 360), в правом верхнем углу должен быть контрастный крестик для закрытия модального окна, после закрытия всплывающего окна балун должен оставаться без изменений.
Скрипт взял отсюда: object_manager
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
На странице (файл во вложении) необходимо убрать фильтр по функциональным областям и сделать так, чтобы на каждого сотрудника можно было нажать и почитать портфолиоВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать интеграцию kladr-rf.ru Есть сайт на мод икс рево Сколько будет стоить?Закрыт5 лет назад
- $750
Разработать генератор статических сайтов на node, nuxt.js(vue) Генератор должен принимать на вход js-объекты / json с контентом и генерировать статику на выходе (html, css, js). Основная сложность - вёрстка должна отличаться от сайта к сайту, для чего ...Закрыт5 лет назад
Доброй ночи. Нужно скопировать одну страницу и прикрутить ее к вордпресс. Внести небольшие правкиВеб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужен консультант-разработчик по данной системе с опытом. Необходимо разработать систему бронирования (записи) в календаре (отображение нескольких календарей сотрудников, указание рабочего времени и тд). Все детали в общении. Стоимость от 15 тр, бюджет есть. ...Закрыт5 лет назад
Нужен скрипт для регистрации свободных мест на сайте.Более подробно в лс.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт thesandshore.com. Поправить вордпресс: Для поста нужно иметь отдельное св-во в котором будет прописываться заголовок. Текущий заголовок будет использоваться для вывода поста в списках (на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.) Пример: thesandshore.com/best-kayak-canoe-outriggers-stabilizer-kit-pontoon/ Заголовок — ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Часть дизайна, верстка, функционал социальной сети с дополнительными функциями сайта торговой площадки, информационной базы, SEO. Нужен профессионал, которому дашь ТЗ и он начнёт активно работать, постоянно связываясь с заказчиком. Подробнее при обсуждении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать админ-панель для ведения стоматологической клиники, а именно: ведение кассы, расписание врачей, запись пациентов, автоматическое оповещение пациентов о записи к стоматологу по смс(или вайбер), учет закупок материалов. В будущем это панель нужно будет соединить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад