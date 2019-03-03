Небольшие изменения в сайте (поправить вордпресс)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки194 просмотра
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Сайт thesandshore.com. Поправить вордпресс:

Для поста нужно иметь отдельное св-во в котором будет прописываться заголовок. Текущий заголовок  будет использоваться для вывода поста в списках (на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.)

Пример: thesandshore.com/best-kayak-canoe-outriggers-stabilizer-kit-pontoon/

Заголовок — "Best Outriggers"

h1 — "4 Best Outriggers for Kayak Review"

В проект — цену и срок.

5 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
16 часов назад