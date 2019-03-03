Небольшие изменения в сайте (поправить вордпресс)

Сайт thesandshore.com. Поправить вордпресс:

Для поста нужно иметь отдельное св-во в котором будет прописываться заголовок. Текущий заголовок будет использоваться для вывода поста в списках (на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.)

Пример: thesandshore.com/best-kayak-canoe-outriggers-stabilizer-kit-pontoon/

Заголовок — "Best Outriggers"

h1 — "4 Best Outriggers for Kayak Review"

В проект — цену и срок.