Удалить внешние ссылки с сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок151 просмотр
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Нужно удалить внешние ссылки с сайта на dle. Список страниц и ссылок вышлю по запросу для оценки стоимости.Оплата по факту выполнения работы.

5 лет назад
k9267
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад