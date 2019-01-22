Нужен модуль, который умеет такое: 1) группировка тегов на странице облака тегов в произвольные тематические блоки. То есть, чтобы они выводились не все подряд в алфавитном порядке, а в заранее определенных группах. 2) при добавлении тегов к ...
Исправить ошибку с открытием аккаунта на сайте с tpl
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Приветствую, есть проект который использует tpl.
При входе в аккаунт появляется ошибка 500, адрес по которому происходит вход /user-2/user_acount2, но если убрать двойки то есть, что бы было /user/user_acount, то в аккаунт входит, но главная страница профиля пустая (то есть шаблон tpl страницы профиля не подгружается). Нужно исправить.
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