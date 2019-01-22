Исправить ошибку с открытием аккаунта на сайте с tpl

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок127 просмотров
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Приветствую,  есть проект который использует tpl.

При входе в аккаунт появляется ошибка 500, адрес по которому происходит вход /user-2/user_acount2, но если убрать двойки то есть, что бы было /user/user_acount, то в аккаунт входит, но главная страница профиля пустая (то есть шаблон tpl страницы профиля не подгружается). Нужно исправить.

5 лет назад
AuGen
Олег 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад