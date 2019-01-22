Загрузить в яндекс.маркет адреса пунктов выдачи СДЭК.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка411 просмотров
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Загрузить в яндекс.маркет адреса пунктов выдачи СДЭК.

Инструкцbя к api яндекса https://tech.yandex.ru/market/partner/doc/dg/reference/post-campaigns-id-outlets-docpage/

Исходный файл с пунктами выдачи СДЭК https://www.cdek.ru/website/edostavka/upload/custom/files/Offices_22-01-2019.xls

5 лет назад
Eva-Arty
Ирина 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
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