Frontend – разработчик игр. Разработка игры.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Требуется человек с опытом разработки html5 игр для создания азартных игр для онлайн казино. 

Владение фреймворками типа createjs приветствуется. 

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад