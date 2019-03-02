Сделать функцию добавление документов в карточку товара на Moguta

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Пример того что надо сделать https://termokraft.ru/catalog/kombinirovannye_kotly/245/

Там есть вкладка документы.

Точно такое же нужно реализовать на Moguta. 

Вот как выглядит карточка сейчас. 

https://xn----8sbyfdcrd6ae2dug.xn--p1ai/otopitelnye-kotly/kombinirovannye-kotly/kotel-otopitelnyy-kombinirovannyy-taifun-tayfun-12-kvt

5 лет назад
MnogoZnaaal
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
arsenyivetr
31 годКиргизия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$30
1 день
Не рекомендую. Потрачено время в пустую, исполнитель даже и не брался за работу, зная все сроки. Будьте осторожны при выборе данного исполнителя к себе в проект!