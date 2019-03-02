Доработать сайт на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок171 просмотр
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Сменить лого, исправить заставки на страницах. В отклике указывайте цену и срок.

Картинка 1 - как есть

Картинка 2 - как должно быть.

Лого вышлю.

WordPressСайт на WordPress
5 лет назад
alenagurbo
27 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад