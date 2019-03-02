Доработать сайт на wordpress

Нужен парсер для считывания инфы с онлайн справочника с записью данных в базу MySQL для дальнейшей работы с данными.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сменить лого, исправить заставки на страницах. В отклике указывайте цену и срок.
Картинка 1 - как есть
Картинка 2 - как должно быть.
Лого вышлю.
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