Перенос и оптимизация проекта pcmeb.ru

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки170 просмотров
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1. Настройка (оптимизация) VDS сервера на timeveb под проект pcmeb. ru  

2. Осуществить полный перенос проектов со старого хостинга (reg.ru)   

2. Оптимизация сайта и шаблона pcmeb.ru до показателей в google pagespeed в зеленую зону, но не менее 71+ баллов в МОБ и ПК версии.     

3. Если вылезут после переноса на сайте проблемы (а они могут вылезти, так как там мультисайтовость, это переадресация ГЕО при выборе региона) должны быть поправлены и корректны на момент сдачи.  

4. Оптимизация не должна повлиять на корректность отображения сайта на моб, планшетных и пк устройствах. Картинки размещенные на сайте, могут убыть ужаты по согласованию, но не во вред качеству. Элементы на сайте, должны остаться (блоки, яндекс карты и т.д.), т.е. если требуется работа по ним, то с согласованием.  Видо-изменять контент сайта не требуется.

5 лет назад
yaroslavtaraxkal
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад