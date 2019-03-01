Перенос и оптимизация проекта pcmeb.ru

Нужен парсер для считывания инфы с онлайн справочника с записью данных в базу MySQL для дальнейшей работы с данными.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Настройка (оптимизация) VDS сервера на timeveb под проект pcmeb. ru
2. Осуществить полный перенос проектов со старого хостинга (reg.ru)
2. Оптимизация сайта и шаблона pcmeb.ru до показателей в google pagespeed в зеленую зону, но не менее 71+ баллов в МОБ и ПК версии.
3. Если вылезут после переноса на сайте проблемы (а они могут вылезти, так как там мультисайтовость, это переадресация ГЕО при выборе региона) должны быть поправлены и корректны на момент сдачи.
4. Оптимизация не должна повлиять на корректность отображения сайта на моб, планшетных и пк устройствах. Картинки размещенные на сайте, могут убыть ужаты по согласованию, но не во вред качеству. Элементы на сайте, должны остаться (блоки, яндекс карты и т.д.), т.е. если требуется работа по ним, то с согласованием. Видо-изменять контент сайта не требуется.
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