Обновление сайта

Нужен парсер для считывания инфы с онлайн справочника с записью данных в базу MySQL для дальнейшей работы с данными.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заполняется кэш сайта при каждом входе поситетеля на сайт, приходится в ручную удалять. Нужно чтоб автоматический удалялось или же чтоб
размер не менялся.
Сайт www.astanakover.kz
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сменить лого, исправить заставки на страницах. В отклике указывайте цену и срок. Картинка 1 - как есть Картинка 2 - как должно быть. Лого вышлю.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо скопировать сайт (предположительно он на вордпрессе) и установить на наш хостинг на движок вордпресс. Просьба указывать стоимость.Веб-программирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
нужен скрипт онлайн лотереи с установкой на хостингВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Настройка (оптимизация) VDS сервера на timeveb под проект pcmeb. ru 2. Осуществить полный перенос проектов со старого хостинга (reg.ru) 2. Оптимизация сайта и шаблона pcmeb.ru до показателей в google pagespeed в зеленую зону, но не менее ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть скрипт, который должен выгружать данные из CRM в Google BigQuery по API.Установил на хостинге, добавил в CRM, но он в BigQuery ничего не выгружает. Нужна помощь запустить его.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется написать установить и запустить систему создания редактирования и навигации базы данных, база простаяВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужна копия темы сайта: [url=https://ratingforex.ru]ratingforex.ru[/url]Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать на PHP массив цветов, около 50 различных оттенков, чтобы среди них не было 2 очень похожих, которые трудно отличить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно написать скрипт для сайта на Woocomerce, который будет менять стоимость доставки на странице checkuot при нажатии на чекбокс.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад