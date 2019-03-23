Обновление сайта

Веб-программированиеЗавершен1 заявка162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заполняется кэш сайта при каждом входе поситетеля на сайт, приходится в ручную удалять. Нужно чтоб автоматический удалялось или же чтоб 

размер не менялся.

Сайт www.astanakover.kz

5 лет назад
Saladinov
31 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vitmak38
Виктор 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$5
1 день
Фанат своего дела)
Все отлично