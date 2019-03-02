Реализовать подгрузку товаров вместо пагинации в интернет-магазине

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки96 просмотров
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Есть интернет-магазин на Shop CMS. Сейчас в каталоге реализована пагинация. Необходимо заменить ее на подгурзку при пролистывании страницы.

5 лет назад
i-safronov
Игорь 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад