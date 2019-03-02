Python37 dictionary switch statement

Есть маленькая конструкция на python 3.7, своего рода имплементация switch/case

В нее передается каждый раз новый actionid и должна отработать определенная функция

проблема в том что когда меняется в базе actionid, после того как отработала 1я функция запускается следующая

В функции есть аплейт в базе данных инкрементом. В f100, actionid инкрементируется в 200

actionid=dbgetactiknid(chatid);

def dialog(i):

switcher={

100: f100(),

200: f200()

}

return switcher. get(i, “invalid option”)

dialog(actionid)

Нужно понять почесу раниься несколько функций , вместо одной. Думаю из за изменения actioid в раньайме, но пкспертизі не хватает