Антидетект боты с панелью управления

Нужно сделать ботов, которые ходят в интернет магазин и совершают определённые действия, определяют всё ли корректно работает.

Браузер Хром, FF или специальный, обсудим с кандидатом.

Необходимо сделать панель управления, для подключения серверов на которых боты будут работать, запуск ботов на серверах, контроль и другие удобства.

Более подробное ТЗ есть, но сырое, покажу кандидатам, его надо обсуждать.