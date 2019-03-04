Антидетект боты с панелью управления

Веб-программированиеЗавершен2 заявки143 просмотра
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Нужно сделать ботов, которые ходят в интернет магазин и совершают определённые действия, определяют всё ли корректно работает.

Браузер Хром, FF или специальный, обсудим с кандидатом.

Необходимо сделать панель управления, для подключения серверов на которых боты будут работать, запуск ботов на серверах, контроль и другие удобства.

Более подробное ТЗ есть, но сырое, покажу кандидатам, его надо обсуждать.

5 лет назад
densaface
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
asovetnikov
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$1000
20 дней
Не дешево, но уровень исполнения превзошел мои ожидания
Денис очень хороший заказчик, чёткие задачи, оплата в срок