Требуется доработка сайта на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки163 просмотра
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Есть готовый сайт на wp, нужно сверстать и натянуть для этого сайта 2 простые однотипные странички. 

Подробное тз, адрес сайта и макеты пришлю по запросу. 

WordPressДоработка сайта на WordPress
5 лет назад
vadrozhckoff
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад