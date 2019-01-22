Yandex kassa для yii

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок168 просмотров
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Добрый день мне необходимо подключить яндекс кассу к сайту на yii, на сайте реализована оплата через paypal 

Сколько будет стоить? 

5 лет назад
guest_15516230795677
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад