Yandex kassa для yii

Нужен модуль, который умеет такое: 1) группировка тегов на странице облака тегов в произвольные тематические блоки. То есть, чтобы они выводились не все подряд в алфавитном порядке, а в заранее определенных группах. 2) при добавлении тегов к ...
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Добрый день мне необходимо подключить яндекс кассу к сайту на yii, на сайте реализована оплата через paypal
Сколько будет стоить?
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