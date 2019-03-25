Создать виджет на сайт на базе AngularJS

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки193 просмотра
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Сайт для проверки скорости реакции. Пример: https://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime

Angular
5 лет назад
panfiloff
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
robin777
33 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$5
8 дней
наилучший исполнитель
Адекватный заказчик, оплата в срок. рекомендую однозначно