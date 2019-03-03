Редизайн и доработка сайта на wp

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки178 просмотров
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верстка+ логика четырех страниц сайта с товарами, добавление текстов, визуальных материалов, прочего контента

5 лет назад
scarlestanley
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад