Редизайн и доработка сайта на wp

Приветствую, есть проект который использует tpl. При входе в аккаунт появляется ошибка 500, адрес по которому происходит вход /user-2/user_acount2, но если убрать двойки то есть, что бы было /user/user_acount, то в аккаунт входит, но главная страница профиля ...