Создание социальной сети с нуля

Выгрузить сроки и стоимость курьерской доставки и доставки до ПВЗ из CDEK в Яндекс Маркет под нашим логином и паролем в CDEKе. Также выгрузить пункты выдачи заказов, полную информацию о них. По тарифам: Посылка склад - склад Посылка склад ...