Создание социальной сети с нуля

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Часть дизайна, верстка, функционал социальной сети с дополнительными функциями сайта торговой площадки, информационной базы, SEO. Нужен профессионал, которому дашь ТЗ и он начнёт активно работать, постоянно связываясь с заказчиком. Подробнее при обсуждении.

5 лет назад
VavilonIP
Егор 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад