Разработка решения для BPM Online ( Terrasoft CRM) - от 15 тр

Сайт thesandshore.com. Поправить вордпресс: Для поста нужно иметь отдельное св-во в котором будет прописываться заголовок. Текущий заголовок будет использоваться для вывода поста в списках (на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.) Пример: thesandshore.com/best-kayak-canoe-outriggers-stabilizer-kit-pontoon/ Заголовок — ...