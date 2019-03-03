Разработка решения для BPM Online ( Terrasoft CRM) - от 15 тр

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Добрый день! Нужен консультант-разработчик по данной системе с опытом. Необходимо разработать систему бронирования (записи) в календаре (отображение нескольких календарей сотрудников, указание рабочего времени и тд). Все детали в общении. Стоимость от 15 тр, бюджет есть. Нужен реальный опыт разработки под данную систему!

5 лет назад
spiminov696
Сергей 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад