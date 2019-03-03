Разработать генератор статических сайтов на node, nuxt.js(vue)

Генератор должен принимать на вход js-объекты / json с контентом и генерировать статику на выходе (html, css, js).

Основная сложность - вёрстка должна отличаться от сайта к сайту, для чего понадобятся 5-6 вариантов вёрстки каждого vue-компонента.

После nuxt-generate в процессе сборки должен запускаться обфускатор (на ваш вкус), чтобы рандомно изменить классы и айдишники css, ну и js, естественно.

Задачка весёлая, бюджет обсуждаем. Рыночные часовые рейты и чуть выше - норм.