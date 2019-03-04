Сделать интеграцию kladr-rf.ru Есть сайт на мод икс рево Сколько будет стоить?
Внести корректировки на существующий сайт (wordpress)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице (файл во вложении) необходимо убрать фильтр по функциональным областям и сделать так, чтобы на каждого сотрудника можно было нажать и почитать портфолио
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $750
Разработать генератор статических сайтов на node, nuxt.js(vue) Генератор должен принимать на вход js-объекты / json с контентом и генерировать статику на выходе (html, css, js). Основная сложность - вёрстка должна отличаться от сайта к сайту, для чего ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доброй ночи. Нужно скопировать одну страницу и прикрутить ее к вордпресс. Внести небольшие правкиВеб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужен консультант-разработчик по данной системе с опытом. Необходимо разработать систему бронирования (записи) в календаре (отображение нескольких календарей сотрудников, указание рабочего времени и тд). Все детали в общении. Стоимость от 15 тр, бюджет есть. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен скрипт для регистрации свободных мест на сайте.Более подробно в лс.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт thesandshore.com. Поправить вордпресс: Для поста нужно иметь отдельное св-во в котором будет прописываться заголовок. Текущий заголовок будет использоваться для вывода поста в списках (на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.) Пример: thesandshore.com/best-kayak-canoe-outriggers-stabilizer-kit-pontoon/ Заголовок — ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Часть дизайна, верстка, функционал социальной сети с дополнительными функциями сайта торговой площадки, информационной базы, SEO. Нужен профессионал, которому дашь ТЗ и он начнёт активно работать, постоянно связываясь с заказчиком. Подробнее при обсуждении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать админ-панель для ведения стоматологической клиники, а именно: ведение кассы, расписание врачей, запись пациентов, автоматическое оповещение пациентов о записи к стоматологу по смс(или вайбер), учет закупок материалов. В будущем это панель нужно будет соединить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
верстка+ логика четырех страниц сайта с товарами, добавление текстов, визуальных материалов, прочего контентаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Скрипт рнр. Программа должна производить мониторинг коэффициентов линии букмекеров, отсеивать события по заданным условиям и в последствии делать ставки в режиме лайв, если в событии произошли определённые условия (например забили гол и вырос коэффициент ). ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад