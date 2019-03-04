Внести корректировки на существующий сайт (wordpress)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка146 просмотров
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На странице (файл во вложении) необходимо убрать фильтр  по функциональным областям и сделать так, чтобы на каждого сотрудника можно было нажать и почитать портфолио

WordPress
5 лет назад
staseh
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
1 день
WMZ
Задачу выполнил в срок. Со всеми правками и пожеланиями, всегда на связи, что очень удобно. Рекомендую
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Хороший заказчик. рекомендую.