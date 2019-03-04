Сайт на WP. Внести правки. Нужно знание WP + JS

Мне нужно написать ряд простых скриптов для фотошопа, например на JavaScript. Работы на день. Работайте по ТЗ в виде ролика (все доп. материалы архивом в описании): [url=https://youtu.be/Kq1t40Ynd4E]youtu.be/Kq1t40Ynd4E[/url] Видео получилось растянутым, и как-будто для тупых, но зато всё описано ...