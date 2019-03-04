Доработки Opencart 1.5

Добрый день

тут необходимо сделать одно задание - добавить пару новых игр на сайт Gplay.proСейчас игра только одна и весь сайт посвящён ей. Мы хотим добавить ещё две.

При этом:

Некоторые текущие элементы дизайна сайта должны быть изменены или отсутствовать в новых разделах с играми

Есть у нас в некоторых продуктах калькулятор https://gplay.pro/buy-bfa-leveling-boost/120-power-leveling

Постаралась подробно описать в файле