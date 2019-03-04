Разработка портала и личного кабинета | PHP/Laravel или NodeJS

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок182 просмотра
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Для разработки сайта и личного кабинета клиента для компании в сфере курортной недвижимости требуются разработчики с компетенциями: PHP/Laravel/JS и/или React/NodeJS уровня senior и middle.

Плюсом будет:

  • умение работать с PostgreSQL
  • умение работать с Gitlab CI
  • умение работать с Docker/Kubernetis
Работа в распределенной команде по Scrum.

Используем Jira, Gitlab.

Занятость планируется близкой к 40 часам в неделю.

Оплата по таймшитам ежемесячно.

PHPLaravel
5 лет назад
kstarostenko
40 летТаиланд
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад